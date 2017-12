'Taxichauffeur met telefoon in de weer bij dodelijk ongeluk'

NIJMEGEN - De taxichauffeur die in de nacht van 21 op 22 januari een 31-jarige vrouw doodreed bij een oversteekplek op de Graafseweg in Nijmegen, wordt 'dood door schuld' ten laste gelegd. Dat zegt letselschadespecialist Marnix van Teeffelen namens de familie van het dodelijke slachtoffer tegen dagblad de Gelderlander. Volgens Van Teeffelen wordt de man ook verdacht van whatsappen tijdens het autorijden.

'De taxichauffeur heeft volgens het verkeersonderzoek te hard gereden. Minstens 80, maar dat kan ook veel harder zijn geweest', zegt Van Teeffelen in de krant. 'Hij wordt er óók van verdacht dat hij heeft zitten appen tijdens het rijden, waardoor hij niet goed heeft opgelet.'

'Hij had moeten opletten'

Het slachtoffer is waarschijnlijk door rood gefietst bij het oversteken. Van Teeffelen: 'De knop voor groen bij het oversteken was niet geactiveerd. Volgens artikel 185 van de Wegen- en Verkeerswet geniet in Nederland de zwakkere verkeersdeelnemer altijd bescherming bij het voorkomen van letsel. De taxichauffeur had moeten opletten.'

De taxichauffeur, een man van 30 uit Nijmegen, ontkent in de Gelderlander dat hij met zijn mobiele telefoon bezig was. 'De politie beweert dat, maar bij het uitlezen van de telefoongegevens zijn de marges heel ruim. Ik wéét dat ik niet aan het appen was', zegt hij.

Taxichauffeur: zij fietste door rood

Verder ontkent de taxichauffeur dat hij te hard reed. Hij zegt: 'Ik was niet roekeloos, maar heb haar door de brede raamstijl links voorin de taxi over het hoofd gezien. Ik had groen, zij fietste door rood licht.'

Een woordvoerder van het openbaar ministerie zegt dat het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is afgerond. De rechtszaak is volgens de nabestaanden gepland voor vrijdag 26 januari in Arnhem.

