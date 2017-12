Deel dit artikel:











Beginnend bestuurder met veel te veel drank op botst tegen verkeerslicht Foto: politie

KESTEREN - Een beginnend bestuurder uit Kesteren is in de nacht van vrijdag op zaterdag onder invloed achter het stuur gestapt en vervolgens tegen een verkeerslicht gebotst. Dit gebeurde op de N233 in Kesteren. De man (18) had zeven keer de toegestane hoeveelheid drank in zijn bloed.

De man bleek een alcoholpromillage van ruim 1,5 te hebben, terwijl 0,2 promille maximaal is toegestaan. Dat kostte hem zijn rijbewijs. 'Een beginnend bestuurder in Kesteren sloot 2017 niet heel verstandig af', laat wijkagent Ron Verbeek dan ook op Instagram weten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl