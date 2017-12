14 graden op oudejaarsdag? Helaas ook regen

WAGENINGEN - Gelderland krijgt mogelijk de zachtste oudejaarsdag ooit, zegt Britta van Gendt van Meteogroup in Wageningen. De jaarwisseling verloopt nat en onstuimig. Het kan wel eens 14 graden worden.

De weervrouw verwacht regen, maar zegt niet te kunnen zeggen of het droog is of regenachtig tijdens de jaarwisseling. 'Je kunt geluk hebben. Of pech.'

Oudejaarsavond gaat het ook nog eens stevig waaien dus is het oppassen geblazen met vuurwerk.

Er komt zachte lucht Gelderland binnen. Deze zaterdagmiddag belandt de provincie in de dubbele cijfers. Van Gendt: 'Vrijwel overal wordt het 12 graden. Zondagmiddag wordt het iets droger en warmer, misschien wel 14 graden.'

In Deelen staat het dagrecord voor 30 december op 11,4 graden. Dat was in 2006. In Hupsel in de Achterhoek was het die dag net iets warmer: 11,5 graden. Dat jaar werd het op oudejaarsdag nog warmer. Hupsel en Deelen kwamen beide tot 12,3 graden.