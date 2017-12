Deel dit artikel:











Gewonde na steekpartij in Ermelo Foto: Omroep Gelderland

ERMELO - In Ermelo is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident zou zich hebben voorgedaan in een woning aan de Lange Haeg. Wat aan de steekpartij vooraf is gegaan, is volgens een woordvoerder van de politie nog onduidelijk, maar het lijkt op een ruzie in de relationele sfeer. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl