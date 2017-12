Deel dit artikel:











Auto zonder deuren, wielen en motor uitgebrand Foto: Luuk Merkus/Persbureau Heitink

BALGOIJ - Op de Maasbandijk in Balgoij is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. Na het blussen werd duidelijk dat van de wagen onder meer de portieren, wielen en het motorblok ontbraken.

De brand werd rond 4.00 uur ontdekt. Waarom de auto op die plek in brand stond en waarom zoveel onderdelen ontbraken, wordt onderzocht. Volgens een fotocorrespondent bestaat het vermoeden dat de auto is gestolen. Ook wordt brandstichting vermoed. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl