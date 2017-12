Bibliotheek dicht door onveilige vloer

BENEDEN-LEEUWEN - Bibliotheek MFA De Rosmolen in Beneden-Leeuwen is voorlopig dicht omdat de vloer niet veilig is. Het gaat om een zelfde soort vloer als van de parkeergarage op Eindhoven Airport, die in mei instortte.

Uit onderzoek is gebleken dat bij de vloer in de bibliotheek 'een reëel gevaar' voor instorten is. Binnenkort worden allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Het gaat daarbij om het verplaatsen van tafels, stoelen en kantoorapparatuur. Ook wordt het aantal boeken gehalveerd en worden mobiele boekenkasten verplaatst.

Strenge maatregelen

Als dat allemaal is gebeurd, mogen de deuren weer open. Dan is het ongemak nog niet voorbij, want na heropening mogen maximaal 10 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.

De verwachting is dat de bibliotheek in Beneden-Leeuwen op 8 januari weer open is. Tot die tijd kunnen lezers terecht in de bibliotheek in Dreumel en Druten.