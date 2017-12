Pechdag voor automobilist: lekke band en ongeluk

APELDOORN - Een automobilist op de A50 bij Apeldoorn had een heel vervelende vrijdag. Hij kreeg eerder op de dag een lekke band en reed daarom op een 'thuiskomertje'. Met dat noodwiel was hij vervolgens betrokken bij een ongeluk.

Dat ongeluk gebeurde op de A50 bij Apeldoorn, in de richting van Zwolle. Doordat de automobilist op een noodwiel moest rijden, reed hij met een aangepaste snelheid op de rechterrijstrook. Een andere automobilist had dit te laat in de gaten en botste achterop het voertuig.

In de aangereden auto zaten meerdere personen, onder wie kinderen. Iedereen kwam met de schrik vrij. De voertuigen zullen worden geborgen. Vanwege het ongeluk was tijdelijk alleen de vluchtstrook beschikbaar voor het overige verkeer.