Vuurwerk afsteken, of toch maar het oude jaar uitlopen? Dit zijn onze uittips!

ARNHEM - Het jaar is bijna afgelopen, maar er staat nog wel een weekend voor de deur. Je kunt natuurlijk vuurwerk afsteken (mag trouwens pas zondag vanaf 18.00 uur), maar ook het jaar sportief verlaten. Esther heeft een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet.

Meteen al beginnen met goede voornemens? Dan kunt u zaterdag terecht in Doesburg voor de Oliebollenrun. Om 10.00 uur start de 5 kilometer loop en om 10.45 uur de 1 kilometer. De start is aan de Looiersweg in Doesburg.

Lichtjeswandeling

Niet aangelegd voor het hardlopen? Dan kun je altijd nog gewoon gaan wandelen, bijvoorbeeld bij de lichtjeswandeling in Renkum. Dit is een wandeling bij het Renkums Beekdal. De wandeling begint om 17.00 uur en is rond 19.30 uur weer klaar. Lampionnen zijn ter plekke te koop, meelopen kost twee euro.

Oliebollenfeest

Liever helemaal niks sportiefs doen, maar met de kinderen eropuit? In het Land van Jan Klaassen, in Braamt, is het oliebollenfeest. Kinderen kunnen helpen om de verdwenen oliebollen terug te vinden, om er vervolgens van te smullen.

Knallend het jaar uit

In Hummelo kun je kijken naar het carbidschieten, want daar strijden teams tegen elkaar. Er zijn onderdelen als afstand-schieten, vangballen en het vogelschieten. Degene met de meeste punten gaat er met de Karperbokaal vandoor. Het eerste schot wordt zondag om 11.00 uur gelost.