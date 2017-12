Met deze tips heeft jouw huisdier ook een fijne jaarwisseling

ARNHEM - Voor veel liefhebbers is vuurwerk geweldig, maar de meeste huisdieren denken er heel anders over. Iedere jaarwisseling staan dieren doodsangsten uit en sommige nemen zelfs de benen.

Stichting Amivedi houdt zich bezig met vermiste dieren. Volgens de stichting is het aantal dieren dat wegloopt tijdens oud en nieuw anderhalf keer groter dan in een normale nacht.

Vorig jaar maakten we een artikel met tips om ervoor te zorgen dat dieren niet weglopen. Omdat de jaarwisseling er weer aankomt, hierbij nogmaals de tips van Wouthilde Knevel van het meldpunt voor vermiste dieren van Amivedi.

Klassieke muziek, of ze willen of niet

Het eerste advies: zorg dat de dieren wat afleiding hebben. 'Geef honden bijvoorbeeld iets om op te kauwen zoals een bot en zet de tv aan.' Maar ook muziek afspelen helpt', zegt Knevel. 'Mijn pony's en soms ook mijn honden krijgen altijd klassieke muziek te horen, of ze nou willen of niet. Ze worden daar rustig van.'

Dieren kunnen elkaar steunen

'Dieren kunnen ook steun van elkaar krijgen. Als eentje heel angstig is, dan kan het helpen om daar een dier naast te zetten dat niet zo bang is. Mijn pony Evelien is bijvoorbeeld veel rustiger sinds haar maatje Blizzard naast haar staat', vertelt Knevel.

Maak kattenluikjes dicht

Ook adviseert Knevel om de dieren tijdens de heftige knaluren binnen te houden. Dat betekent dat de honden op tijd uitgelaten moeten worden. 'Denk er dan om, dat je de hond aangelijnd houdt. Als er een harde knal komt, dan kan het dier zo er vandoor schieten.'

Ook voor kattenbezitters heeft Knevel handige tips. 'Kattenluikjes kan je het beste dichtmaken en als de poes het fijn vindt om in een kast te schuilen, dan is dat ook prima.'

Geen drank geven

Als een huisdier toch wegloopt, dan is het belangrijk dat het dier gechipt is. Zo kan de vinder achterhalen wie het baasje is. 'Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk om de chip ook te registreren, want anders heb je er nog niets aan,' sluit Knevel af.

De dierenambulance in Winterswijk en Doetinchem heeft dit jaar nog een aanvullende, maar niet onbelangrijke tip: geef je huisdier geen drank. 'Dat is echt een fabeltje, mensen die hun hond of kat advocaat geven', aldus een medewerkster van de dierenambulance.

