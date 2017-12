Zo vaak waren er autobranden in uw buurt

ARNHEM - Staat uw auto vaak in Culemborg, Arnhem of Nijmegen? Dan is de kans op een autobrand het grootst. In totaal gingen er in 2017 maar liefst 514 auto's in brand op in onze provincie, maar hoe vaak gebeurde dat in uw woonplaats?

In heel Nederland ontvingen hulpdiensten dit jaar meer dan 4000 meldingen over autobranden. Dat aantal was in 2016 ongeveer gelijk, dat meldt LocalFocus op basis van cijfers van alarmeringen.nl.

Het gaat in de meeste gevallen om aangestoken branden, want branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen en loze meldingen zijn buiten beschouwing gelaten.



Foto: Bart Meesters

Gelderland-Zuid spant de kroon

In de regio Gelderland-Zuid waren dit jaar relatief de meeste autobranden. 182 keer zou een auto in vlammen zijn opgegaan. Dat betekent dat er zo'n 33 autobranden waren per duizend inwoners. In Gelderland-Midden was dat iets minder, daar werden 172 branden gemeld. In de regio Noord- en Oost-Gelderland waren er 'maar' 160 autobranden.

Maar hoe zat het in mijn woonplaats?

Zoals eerder gezegd is de kans op een autobrand in Culemborg, Arnhem of Nijmegen het grootst. Maar ook in Ede zijn veel autobranden geweest, zo is te zien in het onderstaande kaartje. Hoe zat het in uw woonplaats? Bekijk het hieronder.