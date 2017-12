Nieuw cao-akkoord voor medewerkers Jumbo

ELST - Supermarkt Jumbo heeft met de eigen ondernemingsraad een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de ruim 3000 medewerkers in de distributiecentra. Dat meldt RTV Utrecht. Een van die centra is gevestigd in Elst. De nieuwe voorwaarden moeten de cao vervangen die in april dit jaar afliep.

Afgelopen voorjaar werd er nog gestaakt in de distributiecentra. Aanleiding waren de stukgelopen cao-onderhandelingen met de vakbonden. Jumbo gaf toen aan 'geen heil meer' te zien in de opstelling van de bonden en wilde niet meer met ze om tafel voor afspraken over salarissen.

Cao geldt vijf jaar

Volgens Jumbo is bij de nu gemaakte afspraken wel rekening gehouden met de stem van het personeel. Er is volgens het bedrijf 'intensief onderhandeld' om tot het huidige akkoord te komen. Om 'rust en duidelijkheid te scheppen' gelden de afspraken de komende vijf jaar.



De regeling moet nog worden uitgewerkt op detailniveau. Zodra dat gedaan is, is het aan het personeel om de afspraak te ondertekenen. Gebeurt dit niet, dan is volgens FNV-bestuurder Debbie van Leiden nog altijd de oude cao van toepassing.

Het distributiecentrum in Elst gaat begin 2020 dicht. Jumbo bouwt een geautomatiseerd distributiecentrum in Nieuwegein. De locatie in Elst voldoet volgens Jumbo niet voor zo'n groot geautomatiseerd distributiecentrum. In Elst werken zo'n 260 mensen.

