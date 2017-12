Elisa Dul schaatst persoonlijk record op OKT

OENE - Elisa Dul uit Oene heeft op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen een persoonlijk record geschaatst op de 1500 meter. Ze dook voor het eerst in haar carrière onder de twee minuten.

Het 19-jarige talent kwam op het OKT al in de tweede rit in actie. Ze verloor haar rit wel, maar met een tijd van 1.59,84 schaatste ze een persoonlijk record. Met die tijd eindigde ze in de achterhoede.

Ireen Wüst, Lotte van Beek en Marrit Leenstra werden 1e, 2e en 3e en plaatsten zich daarmee rechtstreeks voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea.

Dul is officieel nog junior, maar mocht door haar goede prestaties nu al meedoen met de senioren. Eerder deze week reed ze ook al de 1000 meter op het OKT. Daar eindigde ze 14e met een tijd van 1.18,47.

Jos de Vos niet naar OS

De andere Gelderse schaatser, Jos de Vos, viel op de 5 kilometer. Op de 10 kilometer reed hij een dik persoonlijk record, maar een ticket voor de Olympische Spelen zat er niet in. Daardoor zijn er op de Winterspelen geen Gelderse schaatsers te bewonderen.

Zie ook: