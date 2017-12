Deel dit artikel:











Bier met vieze nasmaak voor gewelddadige Didammer Foto: Tech. Sgt. Sarayuth Pinthong

DIDAM - Een 45-jarige Didammer is vrijdagmiddag aangehouden omdat hij 's ochtends met geweld bier had gestolen bij een supermarkt in zijn woonplaats.

De Didammer werd vrijdagmorgen door een cassière aangesproken op de diefstal van twaalf halve liters bier en twee pakjes saus. Daarop ontstond een worsteling tussen de cassière en de verdachte. De Didammer wist te vluchten. Omdat de identiteit van de man bekend was, werd hij 's middags door agenten thuis opgezocht. Daar zat hij van zijn gestolen biertjes te genieten. De politie heeft de man aangehouden. Hij krijgt een winkelverbod voor de supermarkt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl