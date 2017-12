Deel dit artikel:











Vuren komende weken in het donker door kapotte straatverlichting Foto: Omroep Gelderland

VUREN - Een groot deel van Vuren zit sinds vorige week zonder straatverlichting. Het is niet zo makkelijk om dat probleem te verhelpen, want het is geen eenvoudige storing, meldt netbeheerder Liander. Ook de verlichting bij de provinciale weg N830 is getroffen.

'Normaal kunnen we de storing binnen een dag oplossen, maar dan is er vaak een zekering kapot. Nu hebben we te maken met een kabelbreuk en het is moeilijk te achterhalen waar de breuk zit', vertelt een woordvoerder. 'Daarvoor moeten we graven en metingen doen. We zijn vandaag nog geweest, maar het blijkt niet eenvoudig om het te herstellen. Het graven en meten gaat helaas niet voor 12 januari lukken.' Daardoor blijft Vuren voorlopig nog even in het donker. De gemeente Lingewaal zegt er bij Liander op aan te blijven dringen om de storing zo snel mogelijk op te lossen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl