Deel dit artikel:











Busje sleurt auto tientallen meters mee: automobiliste gewond Foto: Bart Meesters

HELLOUW - Bij een ongeluk tussen twee voertuigen op de Graaf Reinaldweg (N830) in Hellouw is een ravage ontstaan. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

Een bedrijfsbus raakte een afslaande auto vol in de flank en sleurde het voertuig tientallen meters mee, de berm in. Daar werden ook meerdere verkeersborden omver gereden. De bestuurster van de auto is door de brandweer uit haar voertuig bevrijd. Zij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bedrijfsbus bleef ongedeerd. De Graaf Reinaldweg is dicht in de richting van Herwijnen. De politie moet daar nog onderzoek doen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl