En daar zijn ze weer hoor: de vuurwerkfiles

BABBERICH - Donderdag stonden er al een paar, maar vandaag was het ook weer raak: vuurwerkfiles.

De vuurwerktoeristen die in Duitsland inkopen doen en Duitse dagjesmensen die naar Nederland komen, zorgden in totaal voor ruim 28 kilometer file. Een deel van die files stond in Duitsland.

Vooral vanuit Emmerich en Kleve terug naar Nederland was het druk. Vanuit Kleve naar Nijmegen stond op de N325 zo'n 5 kilometer file, meldt de VerkeersInformatieDienst.

Zie ook: Vuurwerk halen in Duitsland, mag dat überhaupt?