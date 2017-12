Leicester City-spits bijna bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap hoopt op korte termijn een akkoord te bereiken met Leicester City over de huur van Layton Ndukwu. Daarnaast kijkt de club naar andere mogelijkheden om de selectie te versterken richting de tweede seizoenshelft.

'Het liefste zouden we hem eerst op proef willen hebben', vertelt manager voetbalzaken Peter Hofstede van De Graafschap. 'We hebben hem gezien in Engeland, maar het is altijd fijn als je hem hier aan het werk kunt zien. Dat heeft de voorkeur, lukt dat niet, dan gaan we verder kijken.' Het zou volgens Hofstede ook mogelijk zijn dat de speler zonder proefperiode wordt gehuurd. 'Het is nog niet duidelijk wat Leicester City wil, vanavond (vrijdagavond red.) hebben we daar contact over.'



Daarnaast heeft Hofstede contact met de Zweedse club Örebro SK over het overnemen van aanvaller Rodin Deprem. De 19-jarige Zweed was eerder op proef bij de Superboeren, maar is inmiddels teruggekeerd naar zijn vaderland. 'We hebben contact met zijn club', beaamt Hofstede, die verwacht in januari verder in gesprek te kunnen. 'Maar hij is voor de toekomst, dus misschien is een directe versterking dan meer gewenst.'



Versterking in winterstop

Wat er binnen het budget precies mogelijk is qua directe versterkingen, weet Hofstede niet. 'We willen wat doen in januari, maar het is de vraag waar we ruimte voor hebben.' Trainer Henk de Jong gaf aan een verdedigende middenvelder en versterking op de linkerkant te willen. 'We kijken wat prioriteit heeft en wat goed is', vertelt Hofstede. 'Je moet ook niet gelijk na wat mindere wedstrijden denken dat je alles op de kop moet gooien.'