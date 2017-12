Oliebollen kopen vanuit je auto, dat kan in Beltrum

BELTRUM - Een bijzonder verschijnsel in het Achterhoekse plaatsje Beltrum. Daar staat sinds vrijdagavond een echte oliebollen drive-through. De opbrengst is voor het plaatselijke jongerenwerk.

In een grote overdekte tent worden de oliebollen gebakken. Automobilisten hoeven hun voertuig niet niet om een bestelling te plaatsen. 'Mag ik 10 oliebollen alstublieft,' zegt een mevrouw die door de tent komt rijden.

'We verwachten de komende dagen veel auto's en daarnaast gaan we huis-aan-huis verkopen,' zegt Sander Esselink van Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB).

9.000 oliebollen

De oliebollenactie is er al jaren. Esselink wil ook dit keer 9.000 oliebollen bakken, en verkopen natuurlijk. De vette lekkernijen zijn niet alleen in de drive-through te verkrijgen, wie met de benenwagen is kan ook oliebollen kopen.

Even verderop op het Mariaplein is dit jaar een glazen huis. De opbrengst daarvan is ook voor het jongerenwerk in Beltrum. Verschillende artiesten geven de komende dagen optredens en ook burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland is van de partij. Hij draait zondagmiddag plaatjes tussen 12.00 en 13.00 uur.

Foto: Omroep Gelderland