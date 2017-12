ARNHEM - Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Gelderland.

Met name op de Veluwe en in het oosten kan het in de loop van de middag en begin van de avond kortdurend lokaal glad worden door sneeuw.

Op de Veluwe is het zelfs al wit aan het worden, zo laat boswachter Lennard Jasper zien op deze video.

Behalve voor Gelderland geldt de waarschuwing alleen voor Overijssel.

