Natuurwinkel haalt 'giftige' abrikozenpitten uit schappen

HOEVELAKEN - Natuurwinkelketen Erica uit Hoevelaken heeft alle zakken met abrikozenpitten uit de schappen gehaald. Een woordvoerder bevestigt dat na een bericht van RTL Nieuws. Aanleiding is een reportage waarin een man uit Roermond vertelde dat het nuttigen van de pitten hem onlangs bijna fataal werd.

Abrikozenpitjes worden verkocht in natuurwinkels. Op de verpakking staat dat mensen er maximaal vijf per dag mogen eten. Die waarschuwing geldt omdat er gifstoffen in de pitten zitten die gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Abnormaal lage zuurgraad

De 74-jarige Limburger kocht de pitten in de Erica-winkel op het station van Eindhoven, omdat hij zin had in nootjes. 'Ik dacht: laat ik dat eens proberen', zei hij donderdag tegen RTL. De waarschuwing om er maximaal vijf te eten had de man niet gezien. Hij voelde zich al snel slecht. Toen hij met de trein thuiskwam, belde zijn vrouw 112.

In het ziekenhuis bleek de man een abnormaal lage zuurgraad te hebben. 'De internist zei tegen mijn vrouw: hij zou eigenlijk dood moeten zijn.' Later die avond kwam hij erbovenop.

Geschrokken

Erica Kruiderijen is geschrokken van het verhaal. 'We vinden het vervelend voor deze meneer', zegt een woordvoerder tegen RTL. 'We hebben de producten uit de schappen gehaald, in alle elf winkels.'

De keten heeft niet eerder dit soort ervaringen met de abrikozenpitten gehad. 'We gaan onderzoeken wat er precies aan de hand is', zegt de woordvoerder.

Sommige mensen eten de pitjes omdat ze denken dat ze helpen tegen kanker. Wetenschappers benadrukken dat daarvoor geen bewijs is. Het Voedingscentrum noemt het eten van abrikozenpitten niet gezond, meldt de NOS.