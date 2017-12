Rechtszaak tegen gemeente Ede om homo-ontmoetingsplaats

EDE - Stichting Platform Keelbos legt zich niet neer bij de sluiting van homo-ontmoetingsplaats 't Ginkelse Zand langs de A12. De belangenorganisatie daagt de gemeente Ede voor de rechter. De zitting is waarschijnlijk op 5 februari, laat Platform Keelbos weten aan Omroep Gelderland.

Begin augustus 2016 sloot de gemeente Ede homo-ontmoetingsplaats 't Ginkelse Zand, gelegen bij de gelijknamige parkeerplaats langs de snelweg. Volgens de gemeente zorgde de openbare seksplek voor overlast. Het klaphek dat toegang gaf tot de homo-ontmoetingsplaats in het bos werd dichtgemaakt met een kettingslot.

Een openbare weg mag je volgens de Wegenwet niet zomaar blokkeren. Anthony Mathijsen, Platform Keelbos.

Hierop tekende Platform Keelbos bezwaar aan, maar dit werd door de gemeente verworpen. Volgens Anthony Mathijsen, voorzitter van de stichting, had de gemeente de ontmoetingsplaats helemaal niet mogen afsluiten: 'Het klaphek staat op een openbaar voetpad en een openbare weg mag je volgens de Wegenwet niet zomaar blokkeren.'

Nooit toestemming gegeven

Daarom stapt Platform Keelbos nu naar de bestuursrechter. 'Het is hetzelfde als wanneer iemand een container voor zijn huis plaatst, op de openbare weg’, stelt Mathijsen. ‘Daar moet je ook toestemming voor hebben.' Kort na de sluiting van de ontmoetingsplek in Ede dreigde Platform Keelbos al met een gang naar de rechter.

Eind vorig jaar meldde de Volkskrant dat Rijkswaterstaat, eigendom van het afgesloten hekwerk, nooit toestemming had gegeven voor het kettingslot om het hek.

Waterbedeffect

Sinds de afsluiting van de homo-ontmoetingsplaats langs de A12 gaan mannen naar andere parkeerplaatsen bij bossen in de omgeving, zegt Mathijsen. Dat bevestigt Janneke van Maanen, voorzitter van COC Midden-Gelderland. Zij spreekt van een 'waterbedeffect'. Toch wordt Ginkelse Zand ook nog gebruikt, maar volgens Van Maanen wel minder.

'Mannen gaan via een andere kant naar binnen, klimmen over het hek of knippen het hek open', weet Ellen Out, fractievoorzitter van GroenLinks/Progressief Ede. Zij staat in contact met bezoekers van Ginkelse Zand. Out hoopt dat de ontmoetingsplek zo snel mogelijk weer opengaat. 'Maar als dat al lukt, is dat een kwestie van lange adem.'

