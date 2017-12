Volleyballers Orion na injectie zeker van Europese trip

DOETINCHEM - Na een financiële injectie kunnen de volleyballers van Orion midden januari met zekerheid naar Rusland reizen. De Doetinchemmers spelen daar in de Challenge Cup tegen Ugra Surgut.

'We gaan gewoon, zoveel is nu wel duidelijk', vertelt voorzitter Wijnand Geerdink van Orion. Door diverse acties is inmiddels meer dan 10.000 euro opgehaald, maar een bijdrage van 7.500 euro van de Heerenboeren betekende de hamerklap.

Deze groep sponsors bestaat uit Achterhoekers die ook De Graafschap financieel ondersteunen.

Thuisblijven betekende boete en uitsluiting

'Niet gaan was eigenlijk ook geen optie met alle negatieve publiciteit die daarbij zou komen', benadrukt Geerdink. Mocht Orion de reis financieel niet kunnen opbrengen, zou namelijk een boete van 20.000 euro en een Europese uitsluiting voor drie jaar op last van de bond CEV volgen.

Hoewel de reis zeker is, blijven de acties op de achtergrond doorlopen. De injectie van de Heerenboeren wordt los van de lopende crowdfundingsactie gezien.

'Het is hartverwarmend wat er allemaal loskomt', vindt Geerdink, die laat weten dat er inmiddels 13.000 euro via diverse acties is binnengekomen. 'Ik sta er echt van te kijken. Ook bedrijven die nog nooit iets met Orion gedaan hebben, investeren in onze reis.'