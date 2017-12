Wordt het toch nog gezellig in Nijmegen, dankzij soep!

Zo'n 2000 mensen kwamen donderdagavond proeven van de soepen op de Markt, bij het evenement 'Soepie doen'. Daarmee was er toch nog iets te doen tijdens de verder zo rustige feestdagen in Nijmegen.

Typisch Nijmeegse soep

'Soepie doen' is een initiatief van Wij zijn Nijmegen, een organisatie die door het jaar heen projecten ondersteunt waarbij Nijmegenaren met elkaar in contact kunnen komen. Barbara Boschman van Wij zijn Nijmegen: 'Het is winter, het is koud, dus het is heerlijk om elkaar te verwarmen aan de lekkere soep. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar dé Nijmeegse soep.' Het publiek kon donderdagavond zijn stem uitbrengen in vijf stembussen.

'Vredige stad'

Onder de vijf deelnemende soepen zijn er twee die iets met Marike van Nimweghen te maken hebben, een vierdaagse soep, een aardappelsoep en dus ook de vredessoep van Sylvia in den Bosch. 'In Nijmegen is natuurlijk het vredesverdrag tussen Spanje en Frankrijk gesloten en ik vind Nijmegen gewoon een vredige stad.'

Klachten van ondernemers

Wethouder binnenstad Ben van Hees komt ook proeven van de soep. Hij heeft dit jaar veel klachten gehoord van ondernemers dat er zo weinig te doen was in het centrum van Nijmegen. 'Dan komen ze bij mij natuurlijk: hé wethouder binnenstad, kun je er wat aan doen. Maar ja, die kerstmarkten moeten toch door de ondernemers zelf gedaan worden. Als ze langskomen dan willen we best wel helpen, maar het initiatief moet vanuit de ondernemers komen.'

Uiteindelijk viel het vredessoepje van Sylvia het meest in de smaak. Binnenkort kan iedereen ervan genieten in horecazaken, zoals Blixem, Prikkels en een aantal gelegenheden rond de Grote Markt.