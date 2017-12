Van ambtenaar tot tattoo-artiest, iedereen bezoekt East Side Comedy Night

Fighil is pal na middernacht voor de tweede keer vader geworden. Moeder en zoon maken het goed. 'Ze hebben me het ziekenhuis eigenlijk uitgeschopt, haha. Ik kletste te veel.' Geslapen heeft hij niet. 'Ik barst van de adrenaline.'

East Side Comedy Night in De Lindenberg in Nijmegen trekt al jaren volle zalen. 'Het is geen cabaret', vindt Fighil. 'Stand-up comedy, dat zijn flitsende grappen. Cabaret is vooral een toneelstuk met humor erin.'

Creatief brein

Hij organiseert de East Side Comedy Night niet in zijn eentje. De Nijmegenaar met Marokkaanse wortels wordt bijgestaan door Nadieh Pennings. Fighil is het creatieve brein, zij neemt het organisatorische deel van de avond voor haar rekening. Pennings: 'Ik ken Samir al 15 jaar. Hij was al comedian op school. Wat hij ging doen, verraste niemand.'

Ik vertel altijd mijn eigen verhaal, maar ik ben absoluut niet grof. Ik heb geen harde, grove stijl. Comedian Samir Fighil

Het evenement heeft het meest diverse publiek van heel Nederland, durven de twee te stellen. Fighil: 'Oud, jong, links, rechts. Iedereen bij ons zit in het publiek. Ambtenaren komen, maar ook vrienden van de tattooshop.'

Stand-up comedy is harder, sneller, persoonlijker dan cabaret, zegt de Nijmegenaar. 'Ik vertel altijd mijn eigen verhaal, maar ik ben absoluut niet grof. Ik heb geen harde, grove stijl.'

Bekijk het interview: (tekst gaat verder onder de video)

Nadieh Pennings regelt de zakelijke kant, maar tegenwoordig bemoeit ze zich ook met de inhoud. 'Je wilt sociale cohesie. Een gemixte line-up en dat zie je in het publiek terug. Je zoekt ook altijd een knaller. Dat kan hét moment zijn, iemand die op internet nu viral is. Maar we hebben ook een talent spot, willen ook een kweekvijver zijn. We gaan het hele land af.'

'Comedy verbindt mensen'

In de tijd dat de discussie verhardt, over Zwarte Piet, Trump, #MeToo geldt comedy als verbindend element tussen mensen, zeggen Fighil en Pennings bijna in koor. Maar de show op TV Gelderland is vooral een terugblik op het afgelopen jaar. Pennings: 'De grote thema's: de bitcoin, Trump, #MeToo'. Over dat laatste: 'Ik ben fervent feministe, we hebben er vaak ruzie over, haha. Ik wil vaker vrouwen in de line-up. Maar ook Zwarte Piet komt bij ons terug.'

Ik lach me dood om hem, hoe hij denkt. Nadieh Pennings

Fighil daarover: 'In mijn optiek is het simpel. Als kan veranderen. Ik snap de voor- en de tegenstanders. Je doet het voor de kinderen. Of je een roetveegpiet hebt of wat dan ook, het maakt niet uit. Ik heb het zelf meer over Sinterklaas.'

Grappen over Marokkanen

'Samir heeft het wat betreft Sinterklaas meer over die ouwe Turk', lacht Pennings. 'Dat is het mooie van comedy. Je krijgt een inkijkje in iemands hoofd. Neem Samir, ik lach me dood om hem, hoe hij denkt.'

Hij vult aan: 'De een denkt zus, de ander zo, maar ze lachen er allemaal om. Sommige mensen durven niet om grappen te lachen. Maar mijn Surinaamse collega's maken grappen over Marokkanen. Wij moeten er om lachen, omdat het grappig is.'

Feministe Pennings geeft toe dat ze moeite had met (de humor rond) #MeToo. 'Maar een van onze comedians zegt het heel mooi: vrouwen, jullie zijn zo sterk. Draai het eens om.'

East Side Comedy Night, zondag 31 december, om 17.15 uur op tv bij Omroep Gelderland (elk uur herhaald)