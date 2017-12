Celstraf voor gooien vuurwerk naar agent

DOETINCHEM - De rechtbank heeft een 22-jarige man uit Doetinchem veroordeeld voor poging tot zware mishandeling. De man bekogelde afgelopen september een agent met vuurwerk. Hij moet 198 dagen de cel in, waarvan 70 voorwaardelijk.

'De man belde de politie dat hij iets verschrikkelijks ging doen. De politie trof de man met een bivakmuts op in de tuin aan. Hij had illegaal vuurwerk in zijn hand en gooide dat van korte afstand expres naar de politieagent', aldus de rechtbank.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De agent in kwestie kon net op tijd wegduiken maar had oogletsel, gehoorverlies of zwaar lichamelijk letsel kunnen oplopen, oordeelde de rechter. De dader is verminderd toerekeningsvatbaar en noemde zijn daad 'een schreeuw om aandacht'.

Deze man werd veroordeeld voor poging tot zware mishandeling. Wie de aankomende dagen bewust vuurwerk gooit naar een agent wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. De veroordeling rond oud en nieuw is opgeschroefd om het aantal vuurwerkincidenten te verminderen.