Baasjes kregen terecht bevel om agressieve hond af te staan

NUNSPEET - De burgemeester van Nunspeet heeft de baasjes van de agressieve hond Luna terecht het bevel gegeven het dier af te staan. Dat bepaalde de voorzieningenrechter vrijdag.

Luna viel ruim een jaar geleden een buurvrouw aan en beet een andere hond dood. De burgemeester gaf de baasjes in november het bevel Luna af te staan, omdat ze de hond geen training meer bij een gedragsdeskundige lieten volgen. Omdat de baasjes weigerden de hond af te staan, legde de burgemeester hun een last onder dwangsom om. De baasjes stapten daarop naar de rechter.

Die bepaalde dat de burgemeester het bevel mocht geven om de Tibetaanse Mastiff in beslag te nemen. Twee deskundigen hebben vastgesteld dat Luna een gevaarlijke hond is. Ook speelt voor de voorzieningenrechter mee dat er in Nunspeet onrust is ontstaan door de bijtincidenten. Die onrust is volgens de rechter groter geworden doordat de baasjes zich niet aan de afspraken hielden en Luna verborgen hebben gehouden.

Eind januari wordt duidelijk of de baasjes de hond definitief moeten afstaan.

