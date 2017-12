Moslima met hoofddoek verontwaardigd: ze mag niet bij McDonald's werken

OOSTERHOUT - Esmeray (16) solliciteerde een tijdje geleden bij de nieuwe vestiging van McDonald's in Oosterhout. Ze mocht op gesprek komen, werd geschikt bevonden, maar moest wel haar hoofddoek afdoen. De nieuwe McDonald's wil namelijk 'neutraliteit' uitstralen.

'Dat terwijl er in Nijmegen gewoon moslima's werken bij de McDonald's', vertelt Esmeray. 'Ik ken die dames, daar gaan ze heel leuk met hen om.'

Op Facebook is inmiddels een hevige discussie losgebarsten over de weigering van het meisje. De leidinggevende en de landelijke McDonald's houden voet bij stuk. 'Bij elke baan horen regels om werken voor het team en onze gasten zo aangenaam mogelijk te houden', aldus de McDonald's tegen de broer van het meisje.

'We hebben haar gewezen op de huisregels'

Tegen Omroep Gelderland zegt de McDonald's vandaag: 'Esmeray is gewezen op de huisregels, die mag iedere franchisenemer zelf bepalen. Toen heeft ze zichzelf teruggetrokken.'

De hamburgertent beroept zich op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in maart van dit jaar. Die zegt dat werkgevers vrouwen met een hoofddoek mogen weigeren, als daar een goede reden voor is.

Volgens het hof is de wens van een werkgever om tegenover zijn klanten neutraliteit te willen uitstralen legitiem, met name wanneer dat geldt voor de werknemers die contact met klanten hebben.

'Mijn zusje wil gewoon aan het werk'

Ferdi, de broer van Esmeray, is verbijsterd. 'Wat nou als elk bedrijf mensen gaat weigeren om een geloofsovertuiging, dan ontstaat er een enorme kloof', vertelt hij. 'Wij zijn half Nederlands en half Turks, maar vooral Nederlands. We praten goed Nederlands en mijn zusje wil gewoon aan het werk.'

Zijn zusje is geschrokken van de werkwijze in het nieuwe filiaal. 'Het raakte me echt. Ze zeiden: het kan zijn dat gasten zich er niet fijn bij voelen.'

Ook op Facebook reageren mensen verbaasd. 'Schande', reageert Elke. 'Ik begrijp volkomen dat je dit voelt als discriminatie', zegt Roberto. Anderen vinden dat de McDonald's gelijk heeft.

Baantje gevonden

Inmiddels is Esmeray aan het werk bij de plaatselijke Jan Linders. 'Daar hebben ze zelfs speciale hoofddoekjes voor werknemers, met het logo van de supermarkt erop', vertelt Esmeray. Broer Ferdi is klaar met de McDonald's. 'Ik denk niet dat ik hier nog iets aan kan veranderen.'

De McDonald's staat open voor een gesprek om alles nog eens uit te spreken.