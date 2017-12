Jaarwisseling in Gelderland; brandweer heeft het drukker als het een beetje stormt

ARNHEM - De brandweer in Gelderland verwacht niet van feestvierend Gelderland dat inwoners tijdens de jaarwisseling beginnende brandjes met emmers zand of een brandslang te lijf gaan. Dat laat woordvoerder Allard Schimmel weten namens de drie Gelderse korpsen, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.

Schimmel reageert daarmee op de oproep van de brandweer in de regio Den Haag. Inwoners moeten kleine brandjes tijdens oud en nieuw zelf doven. Den Haag is in ons land koploper met het aantal meldingen tijdens de jaarwisseling, namelijk zo'n 700.

'Zo druk wordt het in onze drie regio's niet', zegt Schimmel geruststellend. 'In Den Haag gaan de wagens om 18.00 uur oudejaarsavond de kazerne uit. Ze komen pas om 6.00 uur nieuwjaarsdag terug. Zij hebben het retedruk. Bij ons is het ook drukker dan op andere dagen, maar we hebben het drukker met een beetje storm dan met de jaarwisseling.'

'Als er iets is, bel 112'

Dat neemt niet weg dat Schimmel feestvierders oproept geen domme dingen te doen. 'Doe voorzichtig met vuurwerk. Maar als er iets is, bel 112.'

Op haar landelijke website vraagt de brandweer iedereen geen rommel op straat te laten liggen die in brand gestoken kan worden. 'Ruim ook de hoop bijeengeveegde vuurwerkresten op. Of gooi er tenminste een emmer water overheen. Er kan namelijk nog vuurwerk tussen liggen dat niet is afgegaan en de volgende ochtend door kinderen gevonden wordt.'

Tips met oud en nieuw. Bron: brandweer.nl

Politie komt langs

De politie in Gelderland meldde al hard op te treden tegen zich misdragende feestvierders. Zij die in voorbije jaarwisselingen over de schreef zijn gegaan krijgen dezer dagen bezoek. 'Met de actie willen we laten weten dat we ze in de smiezen hebben', zei Bert Stronks van de politie donderdag.

De jaarwisseling verloopt doorgaans onrustig in dorpen als Dodewaard, Waardenburg en Beesd. In voorgaande jaren werden politie en andere hulpverleners bekogeld met vuurwerk.

