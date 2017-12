Sterrenrestaurants toosten met champagnebier uit de Achterhoek

Het idee voor het drankje komt van Steve Gammage van De Bronckhorster in Rha en Oliver Meckler van brouwerij de Koperen Ster in Enschede.

Uitdaging

De twee kennen elkaar al jaren en zijn allebei bierbrouwer. Meckler heeft daarnaast ook nog eens veel verstand van wijn en whiskey maken. Het plan ontstond om met échte druiven een champagnebier te maken, dat betekent drie gistingsprocessen. Iets waar andere brouwers zich niet aan willen wagen, omdat er veel mis kan gaan met de smaak. 'De verhoudingen van alle ingrediënten zijn heel belangrijk', aldus Oliver Meckler.

15 maanden duurt het hele proces. Meer dan een jaar geleden zijn ze begonnen en inmiddels zijn de eerste flessen verkocht. Er zijn twee soorten gemaakt, waarvan één met de pinot noir druif. 'Zelf geplukt en zelf verwerkt', zegt Steve Gammage enthousiast.

Maar ook de rest van het proces gaat handmatig. 'Als de flessen voor een paar weken op de kop moeten hangen, moeten ze elke dag gedraaid worden'. Dat gaat snel, maar moet wel gebeuren. Ook het kurken gebeurt één voor één. Zo zijn 3200 champagneflessen gemaakt.

Positieve reacties

De eerste reacties op het champagnebier zijn goed. Maar lijkt het nu meer op wijn, bier of toch champagne? 'Het ziet er echt uit als champagne met een lichte bubbel en toch die schuimkraag van het bier. Je ziet ook de rode kleur van de druif terug.'

Meckler en Gammage zijn in ieder geval zeer tevreden. 'Ja, het is toch best spannend, want je weet niet hoe het uitpakt. Maar inmiddels hebben zelfs twee sterrenrestaurants in de regio de Symbiose afgenomen, dus we zijn heel trots'.

Maar één ding: op is op. 'Ja, dat klopt, we hebben nu nog ongeveer tweeduizend flessen op voorraad, maar op is op. Al bedenken we daarna vast wel weer iets unieks', zegt Gammage lachend.