Goedkoper geld lenen voor lage inkomens in Rheden en Rozendaal

RHEDEN - Het wordt voor inwoners van Rheden en Rozendaal met een laag inkomen een stuk goedkoper om geld te lenen bij de kredietbank. Tot nu toe konden zij terecht bij de Kredietbank Arnhem, maar die stopt er op 1 januari mee. De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben daarom een contract gesloten met de Stadsbank Apeldoorn.

Gemeenten zijn niet wettelijk verplicht om een kredietbank te hebben en Rheden en Rozendaal hadden ook geen contract met de gemeente Arnhem. Toch konden inwoners wel terecht bij de Kredietbank Arnhem.

Door het hoge risico op wanbetalingen was de rente bij de gemeente Arnhem met maximaal 13 procent hoog. Over deze rente was onlangs ophef ontstaan door aandacht in het tv-programma Kassa van de VARA.

300 leningen

Rheden en Rozendaal hebben nu een contract gesloten bij de Stadsbank Apeldoorn van de gemeente Apeldoorn. Deze bank hanteert een rente van 2,3 procent, een stuk lager dan de 11 procent van de gemeente Arnhem.

Ruim 300 inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal met een laag inkomen, die geen geld kunnen lenen bij een normale bank, hebben een lening bij de Kredietbank Arnhem. Zij kunnen overigens niet profiteren van de nieuwe rente, want het klantenbestand van Arnhem gaat over naar de Kredietbank Nederland.