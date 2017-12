Lekker ouderwets: in de rij voor concertkaartjes De Jeugd van Tegenwoordig

NIJMEGEN - Een enorme rij donderdagmorgen bij muziekwinkel Waaghals in Nijmegen. Om 10.00 uur begon daar de kaartverkoop voor een concert van De Jeugd van Tegenwoordig.

De rapformatie treedt vrijdag 23 februari op in het Nijmeegse Merleyn. Kaartjes worden alleen, ouderwets, aan de toonbank verkocht.

En zo ziet dat eruit:

Ook bij poppodium Effenaar in Eindhoven was het een drukte van belang, meldt het Eindhovens Dagblad. 'De Jeugd' speelt 20 februari in Area51 in Eindhoven.