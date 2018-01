Drugs in Nijkerk: 'Mijn kind doet dat niet'

NIJKERK - Nijkerk is nu twee jaar bezig om het drugsprobleem in de gemeente aan te pakken. Zo'n 40% van de jongeren uit de gemeente experimenteert wel eens met drugs, een kleiner deel komt in de problemen.

Deze cijfers waren voor de gemeente reden om haar nek uit te steken en groot in te zetten op preventie en het stoppen van drugsmisbruik: 'Iedere ouder denkt: mijn kind overkomt dit niet', zegt wethouder Marly Klein.

Klein bestrijdt dat er in haar gemeente meer drugs wordt gebruikt dan elders: 'Overal wordt geëxperimenteerd door jongeren met drugs.' Volgens Klein is het belangrijk om die cijfers te erkennen: 'Iedere ouder denkt, mijn kind doet dat niet. Dat klopt helaas niet.'

'Jij stopt nu met dealen'

Ook de Nijkerkse Francine, moeder van een zoon, dacht dat zij nooit met drugs te maken zou krijgen. 'Ik heb het hem wel eens gevraagd en toen ontkende hij glashard, terwijl hij al aan de drugs zat.'

Haar zoon heeft met zijn vriendengroep een hangplek in de achtertuin van Francine. Op het moment dat ze door één van de ouders wordt ingelicht over het drugsgebruik bij haar thuis weet ze niet wat ze hoort: 'Ik stond perplex.' Op datzelfde moment ontwaakt de leeuwin in haar, ze licht een aantal ouders in en spreekt met de kinderen af dat er vanaf nu niet mee gebruikt wordt. Tegen de dealer van de groep zegt ze: 'Jij stopt nu, want je hebt mijn gezin kapotgemaakt en dat van een heleboel andere mensen in Nijkerk. Stop je niet dan stap ik naar de politie.'

Kerngroep

Wat volgt is een heftige tijd, maar uiteindelijk kicken alle kinderen af: 'We waren er echt net op tijd bij.' Ze had graag meer ingangen gehad tot instanties en dat is precies het doel van het project Stop Drugs Nijkerk.

De gemeente overlegt met allerlei partners, zoals scholen, afkickcentra, voetbalclubs, kerken en huisartsen om samen oplossingen te vinden voor het drugsprobleem. Al deze partijen, deze kerngroep, komen snel in actie als ergens hulp nodig is.

Nijkerk drugsgemeente

Dat dit project het imago van de gemeente Nijkerk als drugsgemeente versterkt, vindt de wethouder niet vervelend: 'We moeten over drugs praten, als we het probleem willen oplossen.'

De gemeente is nu twee jaar bezig met het project. In die tijd is het lotgenotencontact van de grond gekomen is er goed contact met de middelbare scholen. Inmiddels zijn er andere gemeenten die interesse hebben in dit project.