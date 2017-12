Wie wordt de beste Gelderse midwinterhoornblazer?

EIBERGEN - Op het Gelders Midwinterhoorn Treffen in Eibergen strijden 60 van de beste blazers deze vrijdag om de titel beste Gelderse midwinterhoornblazers. Om de zuiverheid van de voortgebrachte tonen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen, volgt de jury de verrichtingen van de deelnemers blind.

Gelderland kent ruim 350 midwinterhoornblazers; zij hebben zich verzameld in verschillende groepen. Elke groep vaardigt zijn beste blazers af voor het Gelders Midwinterhoorn Treffen. De wedstrijd begint om 14.00 uur in en om Het Muldershuis en de Mallumse Molen in Eibergen.

Beoordeling vanaf eilandje

De jury zit tijdens de wedstrijd afgezonderd op een eilandje. Ze beoordeelt zo blind zonder enige beïnvloeding van buitenaf wie de eeuwenoude melodie van de 'oale roop' het mooist laat klinken. Rond 17.00 uur zullen de winnaars bekend zijn. Er wordt gestreden in verschillende leeftijdscategorieën en er is een prijs voor de beste Gelderse midwinterhoorngroep.

Vorig jaar won de groep uit Eibergen. Vandaar dat het Gelders Midwinterhoorn Treffen dit jaar in die plaats georganiseerd wordt.