Dierenambulance platgebeld: honden en katten van slag door vuurwerk

WINTERSWIJK - Bij de dierenambulance in Winterswijk en Doetinchem worden ze sinds donderdag platgebeld. Weggelopen honden, katten die niet meer thuis komen en dieren die de gekste capriolen uithalen. Reden? De angst voor vuurwerk.

'We moeten de telefoon 's middags extra opladen omdat die compleet wordt leeggebeld', vertelt dierenambulance-medewerker Olette van der Werf. 'Looplijnen van honden die knappen, omdat de hond schrikt van het afgestoken vuurwerk. Er zijn zelfs honden die spontaan over een hek springen waarvan je nooit had gedacht dat ze daar overheen zouden komen.'

'Drank is fabeltje'

Voor de beestjes is het de aankomende dagen nog even afzien. Belangrijke tip van de dierenambulance: geef je huisdier geen drank. 'Dat is echt een fabeltje, mensen die hun hond of kat advocaat geven', aldus Van der Werf.

Volgens de medewerker is de situatie in Winterswijk al heftig. 'Er wordt hier heel veel afgestoken.' Ze roept dan ook op om dieren binnen te houden en als ze naar buiten moeten de lijn om te houden. Dichte gordijnen en een achtergrondmuziekje helpen volgens de dierenambulance ook.