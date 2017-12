GelrePas massaal genegeerd door minima

ARNHEM - De GelrePas wordt maar weinig gebruikt door mensen die daar recht op hebben. Met de pas kunnen inwoners met een laag inkomen uit acht Gelderse gemeenten met korting of geheel gratis deelnemen aan diverse activiteiten.

Het klinkt als een mooi initiatief: met korting naar de bibliotheek en de bioscoop of voor 20 euro mee op vakantie. Het zijn allerlei voordelen voor mensen met een minimaal inkomen. Toch laten velen de pas links liggen. In Overbetuwe bijvoorbeeld, daar werden afgelopen jaar 1706 passen uitgegeven. Die passen werden bij elkaar slechts 943 keer gebruikt. Een groot deel laat de pas dus in de la liggen of gebruikt hem slechts sporadisch.

Rheden iets beter

Alleen in Rheden lijken inwoners met een laag inkomen wat meer te voelen voor de pas. Er werden in die gemeente bijna 2300 passen uitgegeven, die werden in totaal bijna 3000 keer gebruikt. Gemiddeld gebruiken Rhedense 'minima' de pas dus 1,3 keer per jaar.

In andere gemeenten ligt dat getal veel lager:

Arnhem: 21.000 passen uitgegeven, 16.000 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,8 keer per jaar

21.000 passen uitgegeven, 16.000 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,8 keer per jaar Duiven: 1133 passen uitgegeven, 943 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,83 keer per jaar

1133 passen uitgegeven, 943 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,83 keer per jaar Renkum: 1102 passen uitgegeven, 969 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,88 keer per jaar

1102 passen uitgegeven, 969 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,88 keer per jaar Westervoort: 877 passen uitgegeven, 839 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,95 keer per jaar

877 passen uitgegeven, 839 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,95 keer per jaar Zevenaar: 1484 passen uitgegeven, 741 keer gebruikt, gemiddeld gebruik is 0,5 keer per jaar

Vooral het lage gebruik in Arnhem valt op. Veel activiteiten waar GelrePashouders gebruik van kunnen maken zijn namelijk in de stad, ook heeft Arnhem vol ingezet op de communicatie over de pas richting de inwoners.

Tot 110 procent

Bewoners die tot 110 procent van de bijstandsnorm verdienen hebben recht op een GelrePas. In Arnhem geldt een percentage van 120. Mensen met een bijstandsuitkering krijgen de pas toegestuurd, anderen kunnen hem aanvragen.