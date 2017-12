Aantal moorden in Gelderland bijna verdubbeld

ARNHEM - In Gelderland kwamen het afgelopen jaar 12 mensen door geweld om het leven. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Omroep Gelderland. Sinds 2014 is er een stijging van het aantal moorden.

Verloop moorden door de jaren heen:

De meeste moorden zijn gepleegd in Arnhem. De stad werd in maart opgeschrikt door de vondst van twee doden in voormalig hotel Rembrandt aan de Paterstraat. Hoteleigenaar Bennie Peters en de dakloze Willy van den Heuvel vonden hier de dood. De voortvluchtige tbs'er Rene de L. (47) zou de twee hebben neergestoken. Hij zit vast.

Een week later wordt aan de Limburgsingel in de Arnhemse wijk De Laar-Oost een man doodgereden, die even daarvoor een woningoverval zou hebben gepleegd. De bewoner wordt aangehouden als verdachte. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of hij uit noodweer heeft gehandeld.

In september is het weer raak in de Gelderse hoofdstraat. In een woning aan de Van Oldenbarneveldstraat wordt het lichaam gevonden van Bianca, een transseksuele prostituee uit Venezuela. Een man uit Ede zit vast voor de moord.

Twee doden in Wageningen

In Wageningen kwamen dit jaar twee mannen door geweld om het leven. Dat is opmerkelijk, omdat Wageningen de afgelopen jaren slechts een keer eerder in dit overzicht stond.

In april komt John van Rossum (38) om het leven als hij op de Narcissenstraat in Wageningen wordt neergestoken. Een 42-jarige man uit Wageningen is hiervoor veroordeeld tot negen jaar celstraf. De aanleiding voor de steekpartij was een ruzie om een ex.

In juni wordt in Wageningen de 54-jarige Paul Melser met een schep doodgeslagen. Een collega van de plantsoenendienst, een 22-jarige man uit Wageningen, zit vast.

Gelderland is ook geraakt door drie zaken die buiten de provinciegrenzen hebben plaatsgevonden. In juni werd de 14-jarige Romy uit Hoevelaken bij Achterveld om het leven gebracht door een jongen uit Lunteren. Hij is veroordeeld tot de maximale straf voor jongeren. Op 12 oktober wordt in Zeewolde het lichaam gevonden van de 25-jarige Anne Faber, die opgroeide in Gelderland. De 27-jarige Michael P. wordt voor de moord opgepakt. Hij is eerder veroordeeld voor verkrachting van twee meisjes in Nijkerk. En begin augustus wordt in Reutum (Overijssel) de 22-jarige Roelof Esman uit Winterswijk doodgestoken. Dat gebeurt tijdens een ruzie in een kroeg. Twee broers uit Enschede zitten vast voor betrokkenheid bij zijn dood.

Meestal met een mes

In de meeste zaken werd het slachtoffer doodgestoken: bij 5 van de 12 incidenten heeft de dader een mes of een ander steekwapen gebruikt. Alleen bij de moord in Vaassen (zie onder) is een vuurwapen gebruikt. Vorig jaar was het aantal slachtoffers van vuurwapengeweld hoger: toen werden vier mensen doodgeschoten.

Alle incidenten in 2017 op een rij:

11 maart Vaassen – De 25-jarige Samet Merzifonluoglu wordt op een carpoolplaats in Vaassen doodgeschoten. Later worden vier mannen aangehouden voor de moord. Ze zouden het slachtoffer van een onbekende hoeveelheid cocaïne hebben beroofd.

23 maart Arnhem – Een bloedbad in voormalig hotel Rembrandt in Arnhem. Hoteleigenaar Bennie Peters en de dakloze Willy van den Heuvel zijn doodgestoken. De voortvluchtige tbs'er Rene de L. (47) wordt voor de dubbele moord opgepakt.

30 maart Arnhem – Aan de Limburgsingel in de Arnhemse wijk De Laar-Oost wordt een overvaller doodgereden. Hij zou zijn afgekomen op een Marktplaats-advertentie van een dure Rolex. De politie houden twee bewoners aan. Zij zouden na de overval zijn gevlucht met een bestelbus van een toevallige voorbijganger en de overvaller hebben aangereden.

20 april Wageningen – John van Rossum (38) wordt op de Narcissenstraat in Wageningen doodgestoken. Een 42-jarige man uit Wageningen is veroordeeld voor doodslag tot negen jaar celstraf. De aanleiding voor de steekpartij was een ruzie om een ex.

30 april Nijmegen – In het Nijmeegse café De Sportcentrale wordt Berry van den Berg (51) neergestoken na een ruzie met een man uit Beuningen. De Beuningenaar was door Van den Berg geslagen. Hij ging naar huis, keerde terug met een mes en stak vier keer op Van den Berg in. De Beuningenaar is veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging.

07 juni Wageningen – De 54-jarige Paul Melser wordt op 7 juni met een schep doodgeslagen aan de Gruttoweide in Wageningen. Een collega van de plantsoenendienst, een 22-jarige man uit Wageningen, zit vast.

02 juli Twello – Sam Pieters, een bekende verschijning in Twello, overlijdt nadat hij op 23 mei ernstig gewond wordt gevonden in de hal van zijn flat. Hij zou zijn mishandeld door een huisgenoot. Pieters ligt wekenlang in coma, maar overleeft de mishandeling niet.

08 juli Warnsveld – De 26-jarige Andres Rodriquez wordt bij de Lidl in Warnsveld in elkaar geslagen. Hij raakt in een coma, waar hij niet meer uit komt. Hij overlijdt op 6 augustus. De politie heeft drie verdachten opgepakt, van wie er nog een vast zit.

19 augustus Doetinchem – De politie houdt een 53-jarige vrouw uit Doetinchem aan voor een fatale brand in een woning aan de Papaverstraat. Een 58-jarige vrouw overleeft de brand niet.

29 september Arnhem – Bianca (32), een transseksuele prostituee uit Venezuela, wordt vermoord in de woning aan de Van Oldenbarneveldstraat in Arnhem. Een 28-jarige man uit Ede wordt opgepakt. Hij zou haar om het leven hebben gebracht.

29 oktober Winterswijk – De 58-jarige Winterswijker Deme Lulaj overlijdt als hij op de stoep van de Verlengde Morsestraat in Winterswijk wordt aangereden en daarna met een hamer op het hoofd wordt geslagen. De dader gaat er met een blauwe Volkswagen Golf vandoor. De man, een 36-jarige Duitser, wordt twee weken later gearresteerd bij een controle aan de grens van Duitsland en Oostenrijk.

Verdachten in alle zaken vast

Voor alle zaken zitten een of meerdere verdachten vast. In een geval leidde het zelfs al tot een veroordeling. Vorig jaar waren er zes zaken. Daarvan zijn de daders in twee gevallen nog spoorloos en heeft een derde zaak nog niet tot een veroordeling geleid.

Een overzicht van de moord in Gelderland sinds 2010:

Disclaimer: de term 'moord' is natuurlijk nogal discutabel. Soms wordt iemand in hoger beroep vrijgesproken van moord omdat de voorbedachte rade niet bewezen kan worden en blijkt het toch doodslag. Omdat je dan pas van moord kunt spreken als de straf onherroepelijk is (wat jaren kan duren), gebruiken we de term moord hier niet in de juridische betekenis, maar voor alle vormen van dood door geweld.