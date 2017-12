Caravanbrand op kruising Waardenburg aangestoken

WAARDENBURG - De politie gaat ervan uit dat de caravan die donderdagavond in Waardenburg uitbrandde, is aangestoken. Dat meldt een woordvoerster vrijdag.

De politie gaat ervan uit dat er een verband is met de branden die vaak rond oud en nieuw in Waardenburg zijn, maar er wordt nog onderzoek gedaan. De brand vond plaats op de Notaris van Aalstweg, midden in een woonwijk.

De politie in het Rivierengebied gaat de komende dagen langs bij jongeren die zich vorig jaar tijdens de jaarwisseling misdroegen. Zo proberen ze de overlast te beperken. 'Met deze acties willen we laten weten dat we ze in de smiezen hebben.'

