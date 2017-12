Gestopte prostituees weer 'even' aan het werk in dure decembermaand

APELDOORN - Gestopte sekswerkers hebben een grotere kans op een terugval in de maand december. Dat merkt Rebelz, de organisatie die in de gemeente Apeldoorn zorgt voor een uitstaptraject voor prostituees. De dure decembermaand zorgt voor veel verleiding.

'We horen regelmatig dat gestopte sekswerkers in de maand december toch nog 'even' aan het werk gaan om wat geld te verdienen', vertelt Jolanda Bergsma van Rebelz. 'Vaak willen ze toch ook een kerstcadeautje voor hun familie of kind kopen.'

Rachel (niet haar echte naam) is sinds anderhalf jaar gestopt als sekswerker, maar beaamt dat de dure maand voor verleiding zorgt. 'Het is een jarenlange gewoonte dat wanneer het (financieel) eventjes wat minder is je toch weer de advertentie online zet. Van de meiden die ik ken, denk ik dat zeker 80 procent een advertentie online gooit om de decembermaand wat makkelijker door te komen.'

Bang voor terugvalmoment

'Ook nu ik gestopt ben, blijft de kans op een terugvalmoment altijd wel een dingetje denk ik,' zegt Rachel, die zeven jaar lang als sekswerker actief was. 'Ik ben er ook wel een beetje bang voor, en hoop dat het niet gebeurt.'

'Het terugvalmoment horen we vaak pas maanden later, het is voor velen namelijk iets waar ze niet trots op zijn en zich voor schamen', legt Bergsma uit. 'We moeten niet vergeten dat de vrouwen vaak in de bijstand zitten en met 900 euro rondkomen in een dure decembermaand is niet heel makkelijk.'

Uitstaptraject

Het in de regio Apeldoorn opererende Rebelz biedt hulp aan slachtoffers van loverboys en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er speciaal voor sekswerkers een uitstaptraject om weer terug in de maatschappij te komen.