Henk Mouwe neemt afscheid, maar hij gaat niet achter de geraniums zitten

ARNHEM - Presentator Henk Mouwe (65) is vrijdag met pensioen gegaan.

Mouwe presenteerde bij Omroep MAX voor de laatste keer het ochtendprogramma Wekker-Wakker. Sinds 2006 zat hij daar achter de microfoon, de laatste jaren met Manuela Kemp. Bij de laatste uitzending spraken coryfeeen als Tineke de Nooij en Hans Schiffers hem toe. Robèrt van Beckhoven, jurylid van Heel Holland Bakt, had een taart voor de presentator gebakken.

Mouwe blijft wel aan MAX verbonden. 'Ik ben niet iemand die achter de geraniums gaat zitten.'

De in Heerde opgegroeide Mouwe werkte voor hij naar Omroep MAX ging tien jaar bij Omroep Gelderland. In de laatste jaren presenteerde hij daar op de radio de Muziekmiddag en was hij muzieksamensteller. Daarvoor presenteerde hij bij de regionale omroep diverse programma's op televisie.

Mouwe presenteerde op 1 november 1996 de eerste nieuwsuitzending van TV Gelderland:

Mouwe werkte eerder 23 jaar bij de NCRV, waar hij als omroeper begon en populaire programma's als Boggle, Popstation en Gospelrock presenteerde.