Drinkende gangmakers gezocht! Maar mag dat wel?

ARNHEM - Gangmaker gezocht. Een gratis drankje, als je maar op tijd in de kroeg bent. Is het een goed initiatief om de horeca te helpen of gaat het lokken van tieners met drank te ver?

Het initiatief heeft vooral als doel om jongeren vroeger op de avond in de kroeg te krijgen. Wouter Janssen van café ’t Huys is duidelijk over de noodzaak. 'Wij zien een dikke verschuiving in het tijdstip waarop onze kroeg tijdens een uitgaansavond volstroomt. Vroeger waren we om 23.00 wel vol, nu duurt dat soms tot na 01.00. Dat scheelt twee uur omzet.'

En precies daar speelt ondernemer Johanan Fraanje op in. Hij heeft een uitgaansvereniging opgericht: Gangmakers. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar kunnen zich aanmelden, waarna kroegen deze personen kunnen selecteren als gangmaker. Als zij op uitgaansavonden vroeg in de kroeg zijn krijgen zij en hun vriendengroep een gratis drankje. 'We zien dat mensen sneller geneigd zijn een volle kroeg in te lopen. In een lege kroeg gaat niemand zitten. Zo willen we cafés helpen met de eerste aanwas', legt Fraanje uit.

Onderzoek

Zijn theorie wordt onderstreept door Joris Middelbeek, student Commerciële Economie. In opdracht van café ’t Huys deed hij onderzoek naar de vraag hoe het toch komt dat jongeren steeds later uitgaan. 'Als jongeren uit willen gaan willen ze zich vooral geen zorgen maken. Dat is het laatste waar ze aan willen denken. Een lege kroeg roept vragen op. Is het er wel leuk? Draaien ze er goede muziek? Dus lopen ze door.'

En dus zou het aanbieden van een drankje kunnen helpen. Maar volgens Wim van Dalen kleven er ook nadelen aan het plan. Hij is directeur van Stap, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. 'Het lokken met alcohol is tegen het zelfreguleringsbeleid van de Nederlandse Horeca, eigenlijk verbieden ze dat zichzelf.' En hij maakt zich zorgen over de uitwerking op jongeren. 'Ik ben toch bang dat dit leidt tot meer alcoholinname bij jongeren.'

Jongeren drinken minder

Fraanje durft deze angst te weerleggen en gaat zelfs nog een stapje verder: 'Jongeren komen nu al vroeg op de avond bij elkaar om thuis te drinken. Die drank is veel goedkoper en daardoor drinken ze meer. Ik durf zelfs te beweren dat er hierdoor minder gedronken gaat worden.'

Ook Janssen ziet de voordelen. 'Ik heb me eerst ook gevraagd of dit mocht, maar mij is verteld dat dit helemaal legaal is. Nu zien wij vaak mensen aankomen die al dronken zijn. Hier op de Korenmarkt is een veilige uitgaansomgeving gecreëerd, we hebben portiers, camera’s, er loopt politie rond, dus ik denk dat het wat dat betreft ook wel meevalt.'

In Gelderland worden er nu gangmakers gezocht in Arnhem, Putten en Harderwijk.