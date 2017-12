Tortelduifjes leggen midden in de winter eieren op het balkon van Lilian

NUNSPEET - Lilian Goudzwaard kan haar geluk niet op. Tortelduifjes hebben deze week eitjes gelegd op haar balkon in Nunspeet. Het is al het vierde nestje dat dit tortelduifpaartje op haar balkon maakt.

Lilian zit in een rolstoel en is aan huis gebonden. De tortelduifjes op haar balkon zijn een welkome afleiding. 'Dit is zo'n cadeautje, ieder keer weer. De natuur komt naar mij toe, echt heel mooi', vertelt een enthousiaste Lilian.

Het is natuurlijk wel spannend of het goed gaat met dit nestje midden in de winter. 'De eerste drie nestjes hebben allemaal twee vogeltjes voortgebracht. Ik ben heel benieuwd of het dit keer ook echt gaat lukken in deze periode.'

Ook als de tortelduifjes niet aan het nestelen zijn, komen ze graag bij Lilian kijken. 'Voordat ze weer begonnen met dit nestje kwam de duif iedere dag even langs. Ik woon twee hoog en ze komen dan even voor mijn raam zitten en naar binnen kijken. Erg leuk!'

