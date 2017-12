A15 urenlang dicht na ongeluk met meerdere auto's

Op foto's is te zien dat één van de auto's op de vluchtstrook tot stilstand kwam, de andere auto stond midden op de weg stil.

Rond 23.15 was één rijstrook weer vrij, tot diep in de nacht wordt er nog gewerkt om de geleiderail te repareren. Tot die tijd zal er een rijstrook dichtblijven. De omleiding die was ingesteld is ingetrokken.

Robert de Raad kwam stil te staan op de A15: