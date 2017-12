Verkoopvergunning nekt vuurwerkwinkel

APELDOORN - Het moesten mooie dagen worden voor de Vuurwerkgigant in Apeldoorn, maar daar kan een streep door. De gemeente heeft de verkoopvergunning ontnomen en daardoor zijn de deuren van de winkel gesloten.

Dat meldt het bedrijf op de eigen pagina. 'Mogelijk kunnen wij alsnog uw bestelde vuurwerk leveren, mocht dit echter niet het geval zijn dan wordt uw geld vrijdag teruggestort.'

De Stentor meldt dat de vergunning volgens de gemeente te laat is ingediend. Eigenaar Evert Pieper zegt in de krant dat hij in het voorjaar al een aanvraag heeft ingediend, maar dat dat steeds naar een later moment werd verwezen door de gemeente.

De eigenaar van de vuurwerkwinkel was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.