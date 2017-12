Deel dit artikel:











Vrachtwagen in loods vliegt in brand Foto: RonV Media

DOETINCHEM - In Doetinchem heeft donderdagavond brand gewoed in een loods. Een vrachtwagen ging in vlammen op en ook de loods raakte beschadigd door de brand.

De brandende vrachtwagen kon nog net uit de loods worden gereden, maar kon niet worden gered. Het voertuig brandde volledig uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer is een deel van de loods door de vlammen beschadigd geraakt. Ook is er veel rookschade. Twee personen ademden rook in, zij worden nagekeken door het ambulancepersoneel. Volgens een cameraman ter plaatse is de brand ontstaan door een gasfles in de vrachtwagen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl