Bewoners winnen rechtszaak; Prins Hendriklaan Ermelo definitief dicht

ERMELO - De gemeente Ermelo moet de Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan definitief afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft rechter woensdag besloten nadat bewoners begin dit jaar een zaak waren gestart.

De rechter stelde de bewoners in het gelijk omdat de gemeente niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt waarom openstelling van de wegen noodzakelijk is. Bovendien zou het verkeersbesluit onzorgvuldig zijn uitgewerkt en is niet goed gemotiveerd waarom het gemeentebelang zwaarder zou wegen dan dat van direct omwonenden.

Discussiepunt

De afsluiting van de Prins Hendriklaan was jarenlang een moeilijk discussiepunt in Ermelo. De weg werd in maart 2014 afgesloten. Volgens het college van Ermelo ging het toen om een tijdelijke afsluiting om verkeersgevaarlijke situaties te voorkomen bij de realisatie van een nieuwbouwwijk. Volgens de omwonenden was het een definitieve afsluiting.

De bewoners waren boos en verbaasd toen de gemeente de weg in maart weer wilde openstellen. Ze vinden de weg onveilig en verenigden zich in het bewonerscollectief Ermelo Noord. Vervolgens stapten ze naar de rechter. De Maximalaan en Alexanderlaan liggen aan de Prins Hendriklaan.

Of de straten weer worden afgesloten met betonblokken zoals eerder het geval was, is nog niet duidelijk.

