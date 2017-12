Deel dit artikel:











Vissen of voetbal? Bram weet het wel Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Vissen of voetbal? Bram weet het wel: vissen! En hij is volgens de Harderwijkse hengelsportvereniging De Snoek lang niet de enige, want de sport wordt steeds populairder.

'Het is de spanning he.. je weet nooit wat je aan je haakje kan krijgen', zegt Henk van Loo van de vereniging. Hij leert kinderen om te vissen. 'Het omgaan met de natuur, met respect omgaan met de gevangen vis. Het is goed dat ze buiten zijn en niet achter een tablet zitten.' De vereniging heeft inmiddels 2400 leden. Dat komt vooral omdat iedereen die in de Harderwijkse wateren wil vissen een vispas moet hebben en dat kan alleen bij aanmelding bij de visvereniging. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl