Het kan vrijdag wit worden, maar lang duurt dat niet

ARNHEM - Er valt vrijdagmiddag in Gelderland neerslag, waarschijnlijk in de vorm van natte sneeuw. Dat zegt weerman Reinier van den Berg van MeteoGroup.

'Als het wat harder doorgaat met die natte sneeuw kan het plaatselijk wittig worden', weet Van den Berg. 'Ik denk als eerste dan aan de Veluwe, omdat dat wat hoger ligt. Maar misschien ook wel op andere plekken, later in de middag of in de vooravond.'

Lang duurt dat niet. 'De natte sneeuw wordt in de avond gevolgd door zachte lucht. En de temperatuur stijgt dan alleen maar.'

Buiten oliebollen bakken

En ook zaterdag en zondag (oudejaarsdag) is het zacht. 'Zaterdag stijgt het kwik in de loop van de middag al naar een graad of 11. Oudejaarsdag doet er een schepje bovenop: 12 of 13 graden. Buiten oliebollen bakken, zou ik zeggen. Zeker als het 's middags droog is.'

Volgens Van den Berg zou het weleens de warmste oudejaarsdag kunnen worden sinds 1901.

Droge jaarwisseling

De jaarwisseling verloopt waarschijnlijk droog, met wat opklaringen. 'Een stevig windje erbij en een graad of 8. Gevaar voor vuurwerksmog en mist, iets wat we vorig jaar wel zagen, zie ik nu niet.'

Zie ook:

Het uitgebreide weerbericht