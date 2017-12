Criminaliteit daalt gestaag in de Achterhoek

ULFT - De criminaliteit daalt dit jaar opnieuw in de Achterhoek. Ondanks enkele grote incidenten merkt de politie dat het aantal misdrijven dit jaar flink is afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

'Incidenten blijven hangen, maar dat geeft niet altijd het juiste beeld weer', aldus teamchef Viola Mistrate Haarhuis. 'Als ik kijk naar de afgelopen vijf jaar wat er in de Achterhoek West is gebeurd en wat er geregistreerd is als criminaliteit, dan is dat echt aan het dalen.'

Toch waren er een aantal grote incidenten: plofkraken en de ontmanteling van drugsruimtes. Volgens de teamchef is de objectieve veiligheid in de Achterhoek er echter op vooruit gegaan. 'We zitten hier in een gebied met relatief weinig misdrijven. Ik hoop dat we dit jaar in de Achterhoek West weer uitkomen op een kleine tien procent daling ten opzichte van vorig jaar.'

Kraaienpoten

Om die veiligheid ook volgend jaar te verbeteren blijft de politie en politiek inzetten op de strijd tegen criminaliteit. 'Ieder proces brengt vaak weer nieuwe informatie met zich mee", vertelt de teamchef. 'Bijvoorbeeld kraaienpoten die gestrooid worden, daar hou je niet dagelijks rekening mee. Maar als het eens gebeurd, ben je de volgende keer weer wat scherper. We zijn dagelijks aan het leren.'