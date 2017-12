Druten beloont opruimen vuurwerkafval

DRUTEN - Ook dit jaar weer beloont de gemeente Druten haar inwoners voor het opruimen van vuurwerkafval. Wanneer men een zak met vuurwerkafval op zaterdag 6 januari tussen 10.00 en 14.00 uur inlevert bij de milieustraat, krijgt men in ruil daarvoor een lot.

Met dit lot maakt men kans op een Playstation 4 of een Nintendo 3DS. De trekking vindt plaats in de tweede week van het nieuwe jaar.

Winnende loten

De winnende loten maakt de gemeente vervolgens bekend via de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de Maas&Waler. De gemeente Druten verloot in totaal vijf spelcomputers.