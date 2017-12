Autochtone planten in uiterwaarden Beuningen

ARNHEM - In het project Waalweelde in de uiterwaarden van Beuningen is doelbewust gekozen voor autochtone bomen en struiken. Dat schrijft de provincie Gelderland in een nieuwsbrief aan de inwoners van de gemeente Beuningen.

Volgens de provincie verdwijnen in ons land in snel tempo historische landschappelijke elementen en autochtone bomen en struiken. Veel van het nieuw aangeplante materiaal in de afgelopen decennia lijkt wel op de oude soorten, maar is vaak opgekweekt van 'modern' plantmateriaal, aldus de provincie.

Versterking van biodiversiteit

Door in de Beuningese uiterwaarden te kiezen voor origineel autochtoon plantgoed, werken we mee aan de versterking van de biodiversiteit, stelt de provincie. 'Bovendien zijn de autochtone planten en struiken beter bestand tegen ziekten en klimaatverandering. Niet alleen wordt er in de uiterwaarden aangeplant, we hebben ook oorspronkelijk autochtoon genenmateriaal veilig gesteld dat in de uiterwaard nog voorkwam', zo stelt de provincie.